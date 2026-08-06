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"Гянджа" рассталась с тремя обладателями Кубка Азербайджана

Баскетбол
Новости
6 Августа 2026 12:13
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"Гянджа" рассталась с тремя обладателями Кубка Азербайджана

Баскетбольный клуб "Гянджа" начал обновление состава перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, команду покинули американские баскетболисты Делано Спенсер, Джейкоб Уайли и Кори Ривз. Контракты всех трех легионеров истекли.

Спенсер был одним из основных игроков "Гянджи" в минувшем сезоне. Защитник провел 24 матча в Азербайджанской баскетбольной лиге, набирая в среднем 14,6 очка, совершая 3,8 подбора, 3,9 результативной передачи и 1,5 перехвата.

Ривз также входил в число лидеров команды. 29-летний форвард набирал в среднем 15,2 очка и совершал восемь подборов за матч.

Уайли присоединился к "Гяндже" по ходу сезона. С баскетболистом ростом два метра был подписан контракт до завершения чемпионата.

В 2026 году "Гянджа" с этими легионерами в составе во второй раз в своей истории завоевала Кубок Азербайджана. В финале команда победила "Сабах" со счетом 89:82.

В национальной лиге "Гянджа" дошла до полуфинала, где уступила "Сабаху" в серии со счетом 0:2. Последний матч, состоявшийся в Гяндже, завершился победой бакинского клуба — 78:73.

İdman.Biz
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