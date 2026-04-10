"Монако" обыграл "Барселону" в Евролиге

"Монако" на своем паркете одержал победу над "Барселоной" в матче 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 93:86 в пользу французского клуба. Игра получилась напряженной: гости уверенно начали матч, выиграв первую четверть (26:18), однако затем "Монако" перехватил инициативу и довел встречу до победы.

Ключевыми стали вторая и третья четверти, в которых хозяева сумели создать задел, сохранив преимущество до финальной сирены.

В составе "Монако" на площадке отметились Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель и Джеймс. За "Барселону" сыграли Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Клайберн, Шенгелия и Парра.