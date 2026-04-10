11 Апреля 2026
10 Апреля 2026 23:54
"Монако" обыграл "Барселону" в Евролиге

"Монако" на своем паркете одержал победу над "Барселоной" в матче 37-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 93:86 в пользу французского клуба. Игра получилась напряженной: гости уверенно начали матч, выиграв первую четверть (26:18), однако затем "Монако" перехватил инициативу и довел встречу до победы.

Ключевыми стали вторая и третья четверти, в которых хозяева сумели создать задел, сохранив преимущество до финальной сирены.

В составе "Монако" на площадке отметились Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель и Джеймс. За "Барселону" сыграли Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Клайберн, Шенгелия и Парра.

İdman.Biz
Новости по теме

"Сабах" вновь уступил боснийскому клубу
10 Апреля 21:50
Баскетбол

"Сабах" вновь уступил боснийскому клубу - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская команда уступила "Борацу" в матче за 5-8 места

"Сабах" одержал историческую победу в Юношеской Лиге чемпионов
8 Апреля 21:58
Баскетбол

"Сабах" одержал историческую победу в Юношеской Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ФОТО

Бакинцы обыграли немецкий клуб во втором туре

Опубликовано расписание 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги
8 Апреля 15:45
Баскетбол

Опубликовано расписание 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

Четвертьфинальные пары определят полуфиналистов плей-офф

Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру
7 Апреля 22:56
Баскетбол

Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру

Экс-баскетболист сборной признался, что в прошлом году хотел стать помощником Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"
Юношеская Лига чемпионов: "Сабах" уступил "Игокеа" - ОБНОВЛЕНО
7 Апреля 21:58
Баскетбол

Юношеская Лига чемпионов: "Сабах" уступил "Игокеа" - ОБНОВЛЕНО

Свой следующий матч в группе азербайджанская команда проведет завтра
Азербайджанская баскетбольная лига: определился последний участник плей-офф - ОБНОВЛЕНО
7 Апреля 21:44
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: определился последний участник плей-офф - ОБНОВЛЕНО

В завершающем матче встретились "Сумгайыт" и "НТД"

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины