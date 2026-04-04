Купер Флэгг установил рекорд НБА в возрасте 19 лет

Американский баскетболист, новичок "Даллас Маверикс" Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с "Орландо Мэджик" набрал 51 очко, став самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциаация (НБА), которому удалось набрать 50 или более очков за игру.

"Даллас" уступил со счетом 127:138. Флэгг, которому сейчас 19 лет и 103 дня, побил рекорд Брендона Дженнингса (55 очков; 20 лет и 52 дня), установленный 14 ноября 2009 года.

В пятерку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят Леброн Джеймс (56 очков; 20 лет и 80 дней), Девин Букер (70; 20 лет и 145 дней) и Виктор Вембаньяма (50; 20 лет и 314 дней).

Кроме того, Флэгг уже третий раз в сезоне набрал 40 очков, что является лучшим результатом среди новичков со времен Аллена Айверсона в сезоне 1996/97.

В 2025 году Флэгг был выбран первым номером драфта НБА. В этом сезоне в среднем за игру форвард набирает 20.8 очка, делает 6.6 подбора и 4.5 передачи.