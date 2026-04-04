6 Апреля 2026
RU

Баскетбол
Новости
4 Апреля 2026 20:54
40
Купер Флэгг установил рекорд НБА в возрасте 19 лет

Американский баскетболист, новичок "Даллас Маверикс" Купер Флэгг в матче регулярного чемпионата с "Орландо Мэджик" набрал 51 очко, став самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциаация (НБА), которому удалось набрать 50 или более очков за игру.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу НБА.

"Даллас" уступил со счетом 127:138. Флэгг, которому сейчас 19 лет и 103 дня, побил рекорд Брендона Дженнингса (55 очков; 20 лет и 52 дня), установленный 14 ноября 2009 года.

В пятерку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят Леброн Джеймс (56 очков; 20 лет и 80 дней), Девин Букер (70; 20 лет и 145 дней) и Виктор Вембаньяма (50; 20 лет и 314 дней).

Кроме того, Флэгг уже третий раз в сезоне набрал 40 очков, что является лучшим результатом среди новичков со времен Аллена Айверсона в сезоне 1996/97.

В 2025 году Флэгг был выбран первым номером драфта НБА. В этом сезоне в среднем за игру форвард набирает 20.8 очка, делает 6.6 подбора и 4.5 передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Чикаго Буллз" могут повысить Анселда до главного тренера вместо Донована
5 Апреля 23:50
Баскетбол

"Чикаго Буллз" могут повысить Анселда до главного тренера вместо Донована

Донован при этом может остаться в организации на другой должности
Леброн Джеймс назвал два города, в которых не любит играть
5 Апреля 04:40
Баскетбол

Леброн Джеймс назвал два города, в которых не любит играть

В текущем сезоне 41-летний Джеймс набирает в среднем 20,6 очка
"Сабах" уступил "Астане" в товарищеском матче - ФОТО
5 Апреля 00:12
Баскетбол

"Сабах" уступил "Астане" в товарищеском матче - ФОТО

Следующая товарищеская игра между командами пройдет 6 апреля
Халил Атлы подвел итоги победы над "Лянкяраном"
4 Апреля 18:02
Баскетбол

Халил Атлы подвел итоги победы над "Лянкяраном"

Тренер "Гянджи" отметил ротацию и подготовку к плей-офф

"НТД" и "Гянджа" одержали победы в плей-ин АБЛ - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
4 Апреля 17:50
Баскетбол

"НТД" и "Гянджа" одержали победы в плей-ин АБЛ - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Матч в Баку завершился результативной игрой
Тренер "Лянкярана" объяснил разгром от "Гянджи"
4 Апреля 17:25
Баскетбол

Тренер "Лянкярана" объяснил разгром от "Гянджи"

Георги Кондрусевич указал на разницу в глубине состава

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче