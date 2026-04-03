6 Апреля 2026
RU

Баскетбол
Интервью
3 Апреля 2026 17:30
43
Алексей Китаев: "В последнем матче эмоции достигли предела"

Игрок-тренер "Сумгайыта" Алексей Китаев подвел итоги сезона и прокомментировал поражение от "Серхедчи" в последнем туре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, он отметил, что команда могла завершить групповой этап на третьем месте, однако решающий матч сложился неудачно из-за эмоционального напряжения и потерь в концовке.

Китаев подробно остановился на ходе встречи: "Этот сезон получился очень интересным. Мы могли занять третье место в группе, но в последнем матче эмоции достигли предела. В концовке встречи наш главный тренер Вадим Курамш был удален из технической зоны. В то же время наш основной разыгрывающий Кеон Клергот получил пять фолов и покинул площадку. В результате мы не удержали концовку и уступили решающий отрезок матча. Поздравляю команду "Серхедчи" и главного тренера Анара Сариева с третьим местом в группе. Желаю им успехов в стадии плей-ин".

Отдельно Китаев выделил игру легионеров: "Наши легионеры на протяжении всех 40 минут вели непрерывную борьбу и запомнились хорошими статистическими показателями".

Говоря о ближайших матчах, Китаев подчеркнул настрой команды: "В предстоящей серии с "НТД" мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий этап. Желаю своей команде удачи".

İdman.Biz
Тэги:

