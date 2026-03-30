Майкл Джордан высказался о величайшем игроке в истории баскетбола

Легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времен, в которых фигурируют он и Леброн Джеймс.

Как передает İdman.Biz, об этом говорится в публикации аккаунта NBA Courtside в социальной сети Х.

"Пока нет лучшего игрока всех времен. По-моему, нет. Просто я считаю, что мы учимся у других спортсменов и развиваем игру. Говорить, что один лучше другого, не совсем правильно", - отметил Джордан.

Спортсмен шесть раз был признан MVP финала и пять - MVP регулярной серии. Кроме того, Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США.