30 Марта 2026
RU

Майкл Джордан высказался о величайшем игроке в истории баскетбола

Баскетбол
Новости
30 Марта 2026 06:16
14
Легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времен, в которых фигурируют он и Леброн Джеймс.

Как передает İdman.Biz, об этом говорится в публикации аккаунта NBA Courtside в социальной сети Х.

"Пока нет лучшего игрока всех времен. По-моему, нет. Просто я считаю, что мы учимся у других спортсменов и развиваем игру. Говорить, что один лучше другого, не совсем правильно", - отметил Джордан.

Спортсмен шесть раз был признан MVP финала и пять - MVP регулярной серии. Кроме того, Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский клуб расстался с американским баскетболистом
29 Марта 17:16
Баскетбол

Азербайджанский клуб расстался с американским баскетболистом

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон

"Гянджа" обыграла "Шеки"
29 Марта 16:49
Баскетбол

"Гянджа" обыграла "Шеки" - ОБНОВЛЕНО

Делано Спенсер Ли стал самым результативным игроком встречи

Американец вошел в историю Азербайджанской баскетбольной лиги
29 Марта 14:16
Баскетбол

Американец вошел в историю Азербайджанской баскетбольной лиги

Брэнтли оформил третий подряд трипл-дабл и установил рекорд лиги

Экс-игрок НБА Маккэнтс выбрал лучшего баскетболиста лиги
29 Марта 04:34
Баскетбол

Экс-игрок НБА Маккэнтс выбрал лучшего баскетболиста лиги

Аналитик призвал пересмотреть критерии отбора MVP
Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО
28 Марта 23:04
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО

Встреча прошла в Спортивно-олимпийском центре "Серхедчи"
Главный тренер "Губы": "знали, что против "Нахчывана" будет сложно"
28 Марта 18:15
Баскетбол

Главный тренер "Губы": "знали, что против "Нахчывана" будет сложно"

Тренер указал на ошибки в концовке и подтвердил цель выйти в плей-офф

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей