17 Марта 2026 01:32
"Бешикташ" может получить место в Евролиге

Турецкий баскетбольный клуб "Бешикташ" может сыграть в Евролиге уже в следующем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, клуб ведет переговоры с организаторами турнира о возможном получении места в Евролиге независимо от результатов в Еврокубке. Отмечается, что обсуждения уже достигли заметного прогресса.

Один из вариантов выхода в главный европейский турнир - спортивный. Победитель Еврокубка получает прямую путевку в Евролигу. Однако "Бешикташ" рассматривает и альтернативный путь через отдельное соглашение с организаторами соревнования.

Сообщается также, что компания "Beko" может стать главным спонсором клуба в следующем сезоне, что позволит существенно увеличить бюджет команды.

В текущем сезоне "Бешикташ" под руководством Душана Алимпиевича занимает второе место в чемпионате Турции. Команда также вышла в четвертьфинал Еврокубка и считается одним из фаворитов турнира.

İdman.Biz
