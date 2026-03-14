Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" примет "Сабах"

14 Марта 2026 11:31
Азербайджанская баскетбольная лига: "Гянджа" примет "Сабах"

Два матча группы А продолжат программу 19-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, сегодня в 14:00 по бакинскому времени в Гянджинском дворце спорта состоится встреча "Гянджа" - "Сабах".

Во второй игре дня, которая начнется в 17:00 в Бакинском дворце спорта, "Абшерон Лайонс" примет "Нефтчи".

В турнирной таблице группы А "Сабах" лидирует с 35 очками, "Абшерон Лайонс" занимает второе место с 34 баллами, "Нефтчи" идет третьим с 27 очками, а "НТД" замыкает пятерку с 20 баллами.

В предыдущих матчах 19-го тура "Орду" обыграл "Сумгайыт" со счетом 121:98, "Нахчыван" победил "Серхедчи" 83:67, а "Губа" оказалась сильнее "Лянкярана" 95:88.

19-й тур чемпионата Азербайджана по баскетболу завершится 15 марта. По итогам регулярного сезона команды определят участников плей-офф, где разыграются путевки в финальную стадию турнира.

İdman.Biz
