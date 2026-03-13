Азербайджан стартует на Кубке чемпионов FIBA 3x3

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 начинает выступление на Кубке чемпионов ФИБА в Бангкоке, где определится участник олимпийской квалификации-2028.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, команда попала в группу B и в первый игровой день проведет два матча.

Соперниками азербайджанских баскетболисток станут сборные Канады и Таиланда. Встреча с канадками начнется в 13:20 по бакинскому времени, матч с хозяйками турнира - в 16:05. Завтра подопечные завершат групповой этап игрой против Испании.

Победитель Кубка чемпионов получит путевку в олимпийский квалификационный турнир к Играм-2028, а также право участия в Кубке чемпионов-2027 и чемпионате мира FIBA 3x3 2027 года.

Формат турнира предполагает групповой этап с последующим плей-офф. Азербайджанская сборная, развивающая направление 3x3 в рамках программы федерации, рассматривает этот старт как важный этап подготовки к крупным международным стартам.