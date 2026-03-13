13 Марта 2026
Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" сыграет с "Лянкяраном"

13 Марта 2026 11:42
Сегодня состоится очередной матч 19-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как сообщает İdman.Biz, в группе B "Губа" встретится с "Лянкяраном". Игра пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана и начнется в 15:00.

Отметим, что перед матчем "Губа" с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АБЛ. "Лянкяран", набравший 22 очка, располагается на шестой позиции.

Тур завершится 15 марта. Ранее "Орду" обыграл "Сумгайыт" (121:98), а "Нахчыван" оказался сильнее "Серхедчи" (83:67).

