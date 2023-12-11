Форвард "Хырдалана" продолжает возглавлять гонку снайперов АБЛ

Нападающий «Хырдалана» Джакори Арчи продолжает возглавлять гонку снайперов в азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, после семи туров он лидирует в двух номинациях: как игрок, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, а также по общему количеству набранных очков. В первом случае показатель Арчи равен 25,1, баллам а во втором – 176 очкам.

В тройке по набранным очкам в среднем за игру также идут Пол Дибал из «Шеки» (21,7) и лидер «Сабаха» Кивон Девенпорт (21,3). А в споре бомбардиров Дибал идет вторым по результативности (152), а тройку замыкает Родерик Смит из «Сумгайыта» (146).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (14), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (113).

Тогда как игрок «Хазри» Джордан Перкинс лучший по ассистам (62).

Ниджат Закиев

İdman.biz