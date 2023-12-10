10 Декабря 2023
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"Мы плохо начали игру"

Баскетбол
Новости
10 Декабря 2023 17:12
"Мы плохо начали игру"

"Мы плохо начали игру. Соперник наказал нас, воспользовавшись ошибками в защите".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Сабах» Никола Бозиновски.

Тренер столичного клуба, одолевшего «Шеки» в 7-м туре чемпионата Азербайджана, прокомментировал победу так: «Однако нам удалось правильно проанализировать ситуацию и отыграться. Мы начали лучше действовать в защите и контролировали игру до конца».

Отметим, что «Сабах» победил «Шеки» со счетом 101:76.

İdman.biz

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