"Мы плохо начали игру. Соперник наказал нас, воспользовавшись ошибками в защите".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Сабах» Никола Бозиновски.

Тренер столичного клуба, одолевшего «Шеки» в 7-м туре чемпионата Азербайджана, прокомментировал победу так: «Однако нам удалось правильно проанализировать ситуацию и отыграться. Мы начали лучше действовать в защите и контролировали игру до конца».

Отметим, что «Сабах» победил «Шеки» со счетом 101:76.

İdman.biz