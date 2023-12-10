10 Декабря 2023
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"Сабах" гостит в Шеки

Баскетбол
Новости
10 Декабря 2023 09:33
"Сабах" гостит в Шеки

Сегодня матчем «Шеки» - «Сабах» завершается программа VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоится в Олимпийском комплексе Шеки, где перед хозяева площадки будет стоять довольно проблематичная задача – постараться сдержать натиск чемпиона. «Шеки» пока не познал радости побед в текущем сезоне, тогда как фаворит пары очевиден.
«Сабах» набрал хороший ход и способен выиграть с комфортным преимуществом в предстоящем матче, сохранив лидирующие позиции в лиге.

Высшая лига
VII тур
12:00 Шеки – Сабах
Олимпийский комплекс Шеки

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Хазри

7

6

1

595:536 (+59)

13

Нефтчи

7

5

2

595:539 (+56)

12

Сабах

6

5

1

607:505 (+102)

11

Хырдалан

7

3

4

593:600 (-7)

10

Джалилабад

7

3

4

601:611 (-10)

10

Сумгайыт

7

2

5

558:600 (-42)

9

Серхедчи

7

2

5

571:551 (-59)

9

Гянджа

7

2

5

616:678 (-62)

9

Шеки

6

0

6

411:528 (-117)

6

Ниджат Закиев

İdman.biz

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