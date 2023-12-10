"Сабах" гостит в Шеки

Сегодня матчем «Шеки» - «Сабах» завершается программа VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоится в Олимпийском комплексе Шеки, где перед хозяева площадки будет стоять довольно проблематичная задача – постараться сдержать натиск чемпиона. «Шеки» пока не познал радости побед в текущем сезоне, тогда как фаворит пары очевиден.

«Сабах» набрал хороший ход и способен выиграть с комфортным преимуществом в предстоящем матче, сохранив лидирующие позиции в лиге.

Высшая лига

VII тур

12:00 Шеки – Сабах

Олимпийский комплекс Шеки

НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Хазри 7 6 1 595:536 (+59) 13 Нефтчи 7 5 2 595:539 (+56) 12 Сабах 6 5 1 607:505 (+102) 11 Хырдалан 7 3 4 593:600 (-7) 10 Джалилабад 7 3 4 601:611 (-10) 10 Сумгайыт 7 2 5 558:600 (-42) 9 Серхедчи 7 2 5 571:551 (-59) 9 Гянджа 7 2 5 616:678 (-62) 9 Шеки 6 0 6 411:528 (-117) 6

Ниджат Закиев

İdman.biz