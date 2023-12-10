"Сабах" гостит в Шеки

Сегодня матчем «Шеки» - «Сабах» завершается программа VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, встреча состоится в Олимпийском комплексе Шеки, где перед хозяева площадки будет стоять довольно проблематичная задача – постараться сдержать натиск чемпиона. «Шеки» пока не познал радости побед в текущем сезоне, тогда как фаворит пары очевиден.
«Сабах» набрал хороший ход и способен выиграть с комфортным преимуществом в предстоящем матче, сохранив лидирующие позиции в лиге.
Высшая лига
VII тур
12:00 Шеки – Сабах
Олимпийский комплекс Шеки
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Ниджат Закиев
İdman.biz