Федерация бадминтона Азербайджана помогла Ассоциации бадминтона Ботсваны - ФОТО

По случаю 5 июля - Всемирного дня бадминтона при совместной поддержке Федерации бадминтона Азербайджана и Всемирной федерации бадминтона (BWF) Ботсванской ассоциации бадминтона был передан в дар инвентарь для бадминтона на сумму 10 000 долларов США.

Как сообщает İdman.biz, Ботсванская ассоциация бадминтона отметила, что пожертвование кортов, ракеток, воланов, одежды и аксессуаров для бадминтона позволит спортсменам тренироваться в лучших условиях.

Цель проекта - способствовать общему развитию этого вида спорта в качестве надежного партнера Всемирной федерации бадминтона, а также поддерживать развитие бадминтона и повышение уровня социальной жизни и образования в странах с низким уровнем жизни.

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