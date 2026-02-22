Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" не могут забить после первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Мисли Премьер-лиге Азербайджана проходит очередной матч 21-го тура, в котором "Имишли" принимает "Шамахы".
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Губы.
"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к), Идрис Ингилаблы, Рафаэл Виегас, Никола Караклаич, Эдвин Бангуэра, Роналдо Родригес, Диогу Ролло, Диогу Кардозу, Эзекиель Морган, Луис Сильвестр.
Главный тренер: Жорже Кашкилья.
"Шамахы": Рикардо Фернандеш, Арсен Агджабеков (к), Абдулла Рзаев, Орудж Мамедов, Руфат Аббасов, Карим Росси, Рикардо Аполинарио, Диогу Балау, Сезар, Давид Сантос, Альфонс Мсанга.
Главный тренер: Айхан Аббасов.
09:45
Перед игрой "Имишли" с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Шамахы" имеет 24 балла и располагается на восьмой позиции, опережая соперника на пять очков.
Мисли Премьер-лига
Второй круг, 21-й тур
22 февраля
14:30 "Имишли" - "Шамахы"
Судьи: Рашад Ахмедов, Асиман Азизли, Керим Зейналов, Вугар Гасанлы