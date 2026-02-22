Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" не могут забить после первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Мисли Премьер-лиге Азербайджана проходит очередной матч 21-го тура, в котором "Имишли" принимает "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Губы.

"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к), Идрис Ингилаблы, Рафаэл Виегас, Никола Караклаич, Эдвин Бангуэра, Роналдо Родригес, Диогу Ролло, Диогу Кардозу, Эзекиель Морган, Луис Сильвестр.

Главный тренер: Жорже Кашкилья.

"Шамахы": Рикардо Фернандеш, Арсен Агджабеков (к), Абдулла Рзаев, Орудж Мамедов, Руфат Аббасов, Карим Росси, Рикардо Аполинарио, Диогу Балау, Сезар, Давид Сантос, Альфонс Мсанга.

Главный тренер: Айхан Аббасов.

09:45

Перед игрой "Имишли" с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Шамахы" имеет 24 балла и располагается на восьмой позиции, опережая соперника на пять очков.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 21-й тур

22 февраля

14:30 "Имишли" - "Шамахы"

Судьи: Рашад Ахмедов, Асиман Азизли, Керим Зейналов, Вугар Гасанлы