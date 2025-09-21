Эльмар Бахшиев: "После удаления играть против "Карабаха" стало очень сложно"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев поделился впечатлениями после выездного матча 5-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда уступила «Карабаху» со счетом 0:5, сообщает İdman.biz.

"Это тяжелое поражение. До удаления мы старались играть на равных и даже создали голевые моменты. Но в меньшинстве против «Карабаха» справиться крайне сложно. Сейчас нет смысла много обсуждать этот матч. Нужно забыть его и готовиться к следующим играм", — отметил специалист.

Отдельно Бахшиев прокомментировал эпизод с красной карточкой:

"Решение Алияра Агаева было тяжелым. Он назначил пенальти и оставил нас в меньшинстве. Да, пенальти был, но можно было обойтись без удаления. Такое решение сильно повлияло на исход встречи".

İdman.biz