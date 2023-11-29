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Рахид Амиргулиев: "Думаю, "Карабах" вернется из Норвегии с выгодным для себя результатом"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 10:17
Рахид Амиргулиев: "Думаю, "Карабах" вернется из Норвегии с выгодным для себя результатом"

«Думаю, «Карабах» вернется из Норвегии с выгодным для себя результатом».

Об этом в İdman.biz рассказал бывший полузащитник команды Рахид Амиргулиев.

34-летний ветеран оценил встречу чемпиона Азербайджана с “Мольде” на групповом этапе Лиги Европы. Подчеркнув, что соперник демонстрирует хороший футбол, Амиргулиев заметил, что матч будет решающим с точки зрения дальнейших турнирных перспектив.

«Обе команды имеют равное количество очков. В первом матче "Карабах" дома одержал победу с минимальным счетом, но не стоит забывать, что «Мольде» тоже силен. Конечно, если агдамцы выиграют, то решат все вопросы. Но даже если матч закончится вничью, это увеличит шансы «Карабаха» на выход из группы”.

Отметим, что матч "Карабах" - "Мольде" начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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