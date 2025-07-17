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Определены даты матчей "Карабаха" против "Шелбурна" во втором раунде квалификации ЛЧ

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июля 2025 21:20
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Определены даты матчей "Карабаха" против "Шелбурна" во втором раунде квалификации ЛЧ

Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", сообщает İdman.biz.

Первый поединок состоится 23 июля в Белфасте на стадионе "Windsor Park" и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 30 июля на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Напомним, в первом раунде "Шелбурн" обыграл североирландский "Линфилд" по сумме двух матчей — 1:0 и 1:1.

İdman.biz

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