"Араз-Нахчыван" обыграл турецкий "Трабзонспор" в контрольном матче

"Араз-Нахчыван", готовящийся к выступлению в Лиге конференций, провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Эрзуруме.

Как сообщает İdman.biz, соперником азербайджанской команды стал один из лидеров турецкой Суперлиги — "Трабзонспор".

В напряженной встрече "Араз-Нахчыван" одержал волевую победу со счетом 3:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а после перерыва представители Азербайджана выглядели увереннее и дожали соперника. Голами отличились Чарльз Боли, Бахтияр Гасанализаде и Славик Алхасов.

Ранее в Турции "Араз-Нахчыван" уже провел три спарринга: разгромил "Байбуртспор" — 14:0, сыграл вничью с "Аланьяспором" (0:0) и уступил "Коньяспору" (1:2).

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