"Нефтчи" представил новую форму, посвященную Анатолию Банишевскому - ФОТО

Футбольный клуб "Нефтчи" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Как передает İdman.biz, дизайн выполнен в ретро-стиле и вдохновлен богатой историей команды.

На футболке изображен символический силуэт легендарного нападающего Анатолия Банишевского - "Силуэт идеального футболиста", чей 80-летний юбилей будет отмечаться в феврале 2026 года. Этот элемент стал центральной деталью формы.

Экипировка разработана специально для "Нефтчи" итальянским брендом Kappa. На задней части воротника размещен уникальный элемент — тонкое переплетение цифр 8 и 0, символизирующее как юбилей клуба, так и идею вечности.

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