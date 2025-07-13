Ламин Ямаль может отказаться от легендарной "10-ки" "Барселоны"

После ухода Ансу Фати в аренду, легендарная футболка "Барселоны" с номером 10 снова стала доступна. Ламин Ямаль, которому недавно исполнилось 18 лет, теперь может унаследовать ее — как когда-то Лионель Месси, сообщает İdman.biz.

Однако, по информации журналиста Гильема Балаге, в клубе обсуждают возможность оставить Ямала под номером 19 еще на один сезон. Сам футболист ранее публиковал фото в этой футболке и отдал дань уважения тем, кто носил ее до него.

Слухи о возможном выборе десятки ходят давно. Ямал никогда не комментировал эту тему открыто, пока Фати числился в команде. Теперь он стоит перед выбором: продолжить путь под 19-м номером или взять на себя символическое наследие величайших игроков "Барсы" — от Стоичкова до Месси.

İdman.biz