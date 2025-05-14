Рахиль Мамедов: "В такой ситуации оставаться в "Радомяке" смысла нет"

«В такой ситуации оставаться в "Радомяке" смысла нет».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил футболист польской команды «Радомяк» Рахиль Мамедов.

Защитник сборной Азербайджана заявил, что, скорее всего, покинет клуб по окончании текущего сезона:

«После окончания этого сезона у меня останется один год по контракту с клубом. Однако, скорее всего, мой контракт будет расторгнут, и я покину команду. Я тоже хочу играть и помогать своей команде. Однако, похоже, в игровые планы главного тренера не вхожу. В такой ситуации оставаться в «Радомяке» смысла нет. Такие ситуации в футболе случаются, повода для беспокойства нет. Надеюсь, что найду себе подходящий клуб и продолжу карьеру».

29-летний футболист не исключил возвращения в один из азербайджанских клубов: «Как я уже подчеркивал, в футболе может случиться все, что угодно. Количество клубов в Премьер-лиге Азербайджана увеличилось. Возможно, мне поступит предложение вернуться в свою страну. Конечно, это зависит от амбиций клуба и других условий. Но лучше играть в Европе и представлять Азербайджан за рубежом».

İdman.biz