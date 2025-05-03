Впервые для "Зиря", а "Сумгайыт" остался единственным

33-й тур Мисли Премьер-лиги ознаменовался первым в сезоне удалением игрока «Зиря».

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб, не получавший красных карточек в предыдущих 32 турах, остался в меньшинстве в матче против «Туран Товуз».

В домашней игре был удалён капитан команды Кисмет Алиев, который увидел красную карточку на 59-й минуте.

«Зиря» стал девятым клубом, получившим такое наказание в текущем сезоне. Единственной командой, продолжающей чемпионат без удалений, остаётся «Сумгайыт».

Отметим, что в нынешнем сезоне было показано 22 красные карточки. С учётом наказаний официальных лиц, по одному удалению, как и у «Зиря», получили «Сабаил» и «Нефтчи», по два — «Кяпаз», «Карабах» и «Шамахы», три — «Сабах», четыре — «Туран Товуз», а лидирует по этому показателю «Араз-Нахчыван» с шестью удалениями.

Вюгар Хейруллаев

İdman.biz