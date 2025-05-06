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Эльнур Мамедов: "На каждом матче была своя атмосфера"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Мая 2025 19:41
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Эльнур Мамедов: "На каждом матче была своя атмосфера"

«Сегодня мы стали свидетелями великолепного финала».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, комментируя минифутбольный турнир среди государственных учреждений, посвящённый памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В беседе с журналистами он отметил, что турнир, который проводится уже третий год подряд, запомнился множеством позитивных моментов:
«Сегодня вместе с многочисленными болельщиками мы наблюдали захватывающую игру. Турнир длился более шести месяцев, и почти на каждом матче царила особая атмосфера. Сотрудники госструктур и их семьи приходили поддержать свои команды».

Мамедов также подчеркнул высокий интерес к турниру:
«Радует, что команды государственных учреждений традиционно принимают участие. Команда Министерства юстиции стала чемпионом уже во второй раз. Особенно хочется отметить, что на церемонию награждения игроки этой команды вышли вместе со своими детьми. Если мы хотим, чтобы наши дети вели здоровый образ жизни, мы сами должны быть для них примером».

Отметим, что в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта, АФФА и Федерацией минифутбола Азербайджана, приняли участие 39 команд.

Айтадж Сахяд
İdman.biz

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