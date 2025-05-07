Футболистка сборной Азербайджана поблагодарила турецкого тренера по итогам сезона

Футболистка женской сборной Азербайджана Жаля Масимова, выступающая за турецкий клуб «Амед», поделилась впечатлениями от завершившегося сезона.

Как сообщает İdman.biz, 28-летняя спортсменка опубликовала соответствующий пост в своих социальных сетях.

«Сезон 2024/2025 подошёл к концу. Хочу поблагодарить своих одноклубниц, тренеров и главного тренера Джахита Акына. В этом длинном сезоне у нас были как хорошие, так и трудные дни. Ждём вас всех в новом сезоне. До встречи», — написала она.

Отметим, что «Амед» завершил сезон на 10-м месте с 23 очками.

İdman.biz