Фаиг Гаджиев: "Если мы выйдем на матч с "Нефтчи" с этими мыслями, то не сможем победить" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с защитником «Туран Товуза» Фаигом Гаджиевым.

- «Туран Товуз» проиграл «Зиря» в 33-м туре Премьер-лиги Азербайджана. Какова была главная причина поражения в том матче?

- На самом деле, мы всю неделю очень хорошо готовились к этой игре. Знали преимущества «Зиря». И пропустили. Однако мы готовились к подобным эпизодам. Но пропустили гол из-за минутной невнимательности. Эта ошибка привела к нашему поражению. Другими словами, внезапная невнимательность привела к нашему проигрышу.

- Странно то, что «Туран Товуз» не мог создавать эпизоды у ворот соперника, оставшегося в меньшинстве. Можно ли сказать, что неспособность «Туран Товуза» забить гол находящемуся в меньшинстве сопернику объясняется отсутствием варианта Б или же вы не способны усилить давление?

- Мы знали, что «Зиря» хорошо защищается. Это одно из их преимуществ. Оставшись на поле вдесятером, они стали уделять больше внимания обороне. Это осложняло нашу работу. На самом деле, всегда сложно забить гол сопернику, имеющему вдесятером. Потому что они только обороняются, а в их штрафной площади слишком много игроков. Это затрудняет задачу команды, желающей забить гол.

- «Туран Товуз» сейчас на четвертом месте и еще больше отстал от третьего «Араз-Нахчывана». Также у «Сабаха», который находится на пятом месте, появился шанс догнать вас. Как вы думаете, что будет в конечном итоге?

- Мы приближаемся к концу чемпионата. Постараемся сделать все возможное. К оставшимся играм подойдем так, как будто это финал. Посмотрим, что будет дальше.

- Соперник в следующем туре - «Нефтчи». У соперника не осталось никаких амбиций. Удастся ли вам победить?

- Мы знаем, что нас ждет сложная игра с «Нефтчи». Наша подготовка ведется в соответствии с этим. Если мы выйдем на матч с «Нефтчи» с теми мыслями, о которых вы упомянули, то победить их не сможем. Как и к каждому матчу, к этому мы должны подойти с максимальной серьезностью и концентрацией. В противном случае мы немного усложним себе работу.

- В любом случае «Туран Товуз» должен дождаться, пока «Карабах» выиграет кубок, чтобы претендовать на еврокубки. Будете ли вы болеть за «Карабах» в финале против «Сабаха»?

- Конечно, для нас было бы хорошо, если бы «Карабах» выиграл кубок. Но финал состоит из одного матча. Посмотрим, как все пройдет в день игры. Даст Бог, у нас все будет хорошо.

- Курбан Бердыев вам доверяет и вы являетесь одним из ключевых игроков команды в этом сезоне. В следующем сезоне в Премьер-лиге не будет лимита. Будет ли Бердыев по-прежнему вам доверять?

- Я хотел бы поблагодарить Курбана Бердыева за доверие и предоставленную возможность играть. Я тоже стараюсь изо всех сил. Пытаюсь оправдать надежды. В новом сезоне все будет в моих руках. Многое зависит от того, в какой форме я буду. Приложу все усилия, чтобы попасть в основной состав. Я никогда не избегал конкуренции. Это также будет полезно для моего развития.

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