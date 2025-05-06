Тренер чемпионов: "Мы сумели сделать это во второй раз подряд"

«Мы добились победы благодаря упорству и дисциплине».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Министерства юстиции Нофел Асадов, победившей в минифутбольном турнире среди государственных учреждений, посвящённом памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он особо подчеркнул, что его команда выигрывает этот турнир второй год подряд:

«Благодарю организаторов за такие условия для любителей футбола, как мы. Матчи были очень трудными, но мы сумели сделать это снова. Мы победили благодаря настойчивости и боевому духу. Как вы понимаете, команда, дошедшая до финала, не может быть слабой. Поздравляю своих игроков с победой».

Отметим, что в решающем матче, прошедшем в Бакинской теннисной академии, команда Министерства юстиции обыграла команду Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев со счётом 3:0.

Айтадж Сахяд

İdman.biz