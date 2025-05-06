6 Мая 2025
RU

Тренер чемпионов: "Мы сумели сделать это во второй раз подряд"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Мая 2025 18:54
7
Тренер чемпионов: "Мы сумели сделать это во второй раз подряд"

«Мы добились победы благодаря упорству и дисциплине».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Министерства юстиции Нофел Асадов, победившей в минифутбольном турнире среди государственных учреждений, посвящённом памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он особо подчеркнул, что его команда выигрывает этот турнир второй год подряд:
«Благодарю организаторов за такие условия для любителей футбола, как мы. Матчи были очень трудными, но мы сумели сделать это снова. Мы победили благодаря настойчивости и боевому духу. Как вы понимаете, команда, дошедшая до финала, не может быть слабой. Поздравляю своих игроков с победой».

Отметим, что в решающем матче, прошедшем в Бакинской теннисной академии, команда Министерства юстиции обыграла команду Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев со счётом 3:0.

Айтадж Сахяд
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определен победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений
18:30
Азербайджанский футбол

Определен победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений

В финальном матче юристы одержали уверенную победу и завоевали главный трофей турнира

Самые молодые команды Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК
18:04
Азербайджанский футбол

Самые молодые команды Премьер-лиги Азербайджана - СПИСОК

Это стало возможным благодаря выступлениям игроков, которые сыграли не менее одной минуты в этом сезоне
Рауф Алиев: "Амин Рзаев талантлив настолько, что через может получить приглашение в сборную"
17:00
Азербайджанский футбол

Рауф Алиев: "Амин Рзаев талантлив настолько, что через может получить приглашение в сборную"

36-летний специалист сообщил, что главный тренер основной команды Гурбан Гурбанов остался доволен игрой 15-летнего защитника
Видади Рзаев: "Все ждут финансирования, чтобы разорвать его на части, как волки"
16:04
Азербайджанский футбол

Видади Рзаев: "Все ждут финансирования, чтобы разорвать его на части, как волки"

Ветеран-футболист прокомментировал приглашение Мирча Редника на пост главного тренера гянджинской команды
Двое ведущих игроков "Сумгайыта" не приняли новые условия контракта
11:57
Азербайджанский футбол

Двое ведущих игроков "Сумгайыта" не приняли новые условия контракта

С обоими игроками проведены предварительные переговоры
Румынский тренер подтвердил факт переговоров с клубом Премьер-лиги Азербайджана
5 Мая 20:26
Азербайджанский футбол

Румынский тренер подтвердил факт переговоров с клубом Премьер-лиги Азербайджана

В предстоящем межсезонье Мирча Редник может вернуться в страну

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
5 Мая 16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге
5 Мая 14:50
Дзюдо

Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

В новом мировом рейтинге Международной федерации дзюдо нашли отражение результаты "Большого шлема" в Душанбе
Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе
5 Мая 13:14
Дзюдо

Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва
AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА
5 Мая 09:48
Борьба

AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА

Срок наказания начал исчисляться с 15 марта прошлого года