В Европе снова заговорили о Суперлиге

Бывший игрок «Челси» и эксперт talkSPORT Джейсон Канди вновь подогрел споры о создании Европейской Суперлиги, заявив, что проект обязательно будет реализован. Поводом послужил зрелищный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером», завершившийся со счётом 3:3, сообщает İdman.biz.

По мнению Канди, английская Премьер-лига теряет в зрелищности и уровне конкуренции по сравнению с топовыми европейскими поединками. Он выразил усталость от рутинных матчей вроде «Ливерпуль» — «Брайтон» и заявил: «Я хочу видеть лучших из лучших каждую неделю. Дайте мне такие матчи, как “Барселона” – “Интер”, а не скучную рутину. Суперлига неизбежна — она всё равно появится, рано или поздно».

Несмотря на массовый протест болельщиков против Суперлиги в 2021 году, тема вновь набирает обороты на фоне дискуссий о финансовом неравенстве и недостаточной конкуренции в национальных чемпионатах.

İdman.biz