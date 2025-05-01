Эммануэль Хакман: ​​"Команда проводит отличный сезон" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с футболистом «Туран Товуза» Эммануэлем Хакманом.

- В 32-м туре Премьер-лиги Азербайджана вы сыграли вничью (1:1) с «Шамахы». Что помешало победить?

- Такие ситуации иногда случаются в футболе. Соперник - хорошая команда, и они сыграли хорошо. Нам просто нужно исправить свои ошибки и сосредоточиться на следующем матче.

- В следующем туре вы встретитесь с «Зиря». Что вы можете сказать об этой игре?

- Мы подходим к этому матчу так же, как и к другим. Мы готовы к встрече.

- Как вы оцениваете выступление «Туран Товуза» в этом сезоне?

- Команда проводит отличный сезон. Это все, что я могу сказать на данный момент.

- Если команда не займет третьего места, выход в еврокубки будет зависеть от результатов Кубка. Это не вызывает у вас беспокойства?

- Мы ни на чьей-либо стороне. У нас впереди четыре игры, и наша цель - побеждать. Посмотрим, как пойдут дела дальше.

- Какие цели ставит перед собой «Туран Товуз» на следующий сезон?

- Мы сосредоточили свое внимание на этом сезоне. Поэтому пока ничего не могу сказать о следующем.

- Что вы можете сказать о своей судьбе в клубе? Вам предложили новый контракт?

В настоящее время я и моя команда сосредоточены на выступление в чемпионате. Посмотрим, как все сложится в конце сезона.

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