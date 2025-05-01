"Карабах" узнал двух потенциальных соперников в Лиге чемпионов

У «Карабаха» появились ещё два возможных соперника в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, казахстанский «Кайрат» и люксембургский «Дифферданж» официально оказались в числе несеяных команд при жеребьёвке.

Таким образом, оба клуба могут попасть в соперники азербайджанскому чемпиону, который будет находиться в корзине сеяных. Всего на первом этапе отбора примут участие 32 команды, и у подопечных Гурбана Гурбанова будет 16 возможных оппонентов.

До этого стало известно, что среди несеяных команд также окажутся «Иберия» (Грузия), «Викингур» (Фарерские острова), «Шелбурн» (Ирландия) и «Виртус» (Сан-Марино).

Жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 17 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz