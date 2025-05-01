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"Лудогорец" предложил 800 тысяч евро за игрока "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Мая 2025 15:10
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"Лудогорец" предложил 800 тысяч евро за игрока "Зиря"

Болгарский футбольный клуб "Лудогорец" хочет подписать игрока азербайджанской "Зиря".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Africafoot.com, представитель Разграда заинтересован в услугах гвинейского вингера Салифу Сумы.

Команда направила предложение "Зиря" по игроку. "Лудогорец" согласен заплатить за 21-летнего Сума 800 тысяч евро, как и предусмотрено его контрактом с бакинским клубом. Команда планирует подписать с нападающим трехлетний контракт.

Отметим, что контракт Сума, который перешел в "Зиря" в августе 2023 года, истекает в июне 2027 года.

İdman.biz

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