Фелипе Сантос: "Это наша единственная цель" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с легионером «Араз-Нахчывана» Фелипе Сантосом.

- «Араз-Нахчыван» проиграл в матче с «Карабахом». Как вы считаете, судья часто мешал вам в этом матче?

- Да. Они не удалили игрока с поля и не назначили нам пенальти.

- Вы еще не забыли ту встречу?

- Да. Эта игра уже позади. Ничего поделать нельзя. Мы сосредоточены на предстоящих матчах.

- В матче с «Сабаилом» вы сыграли вничью 1:1. Причиной вашей неудачи была усталость или неверие в свои силы?

- Это была трудная игра. Мы сыграли много матчей в течение нескольких дней и были измотаны. Ветер также повлиял на ход игры. Вот почему мы сыграли не очень хорошо. Мы потеряли два важных очка.

- В следующем туре «Араз-Нахчыван» встретится с «Сабахом». Что вы думаете об этом матче? Сможете ли вы победить?

- Нам нужно победить, мы играем дома, поэтому другого результата, кроме победы, нет. Если мы хотим поехать в Европу, то должны бросить вызов самим себе и выиграть поединок.

- «Араз-Нахчыван» на данный момент занимает третье место с 54 очками. Удастся ли сохранить свою позицию? Вы в это верите?

- Это наша единственная цель, и я уверен, что мы останемся на этом месте.

- Вы также занимаете шестое место в списке лучших бомбардиров с девятью голами. Сможете ли вы догнать Леандро Андраде (14 голов) и занять первое место?

- Это сложно, но все возможно. Но сегодня я сосредоточен на том, чтобы выиграть матч, обеспечить себе место в Европе и завершить этот невероятный сезон.

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