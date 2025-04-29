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АФФА смягчила наказание футболисту "Кяпаза"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 19:03
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АФФА смягчила наказание футболисту "Кяпаза"

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече рассмотрели жалобу футбольного клуба «Кяпаз» по делу игрока команды U-19 Амура Юсифова.

Апелляция гянджинского клуба была частично удовлетворена. Ранее Юсифов получил красную карточку за оскорбление соперника в матче против «Карабаха» и был дисквалифицирован на три игры.

Теперь наказание смягчено: один матч из трёх засчитан условно. Для условной части назначен испытательный срок в три месяца, начавшийся с 23 апреля.

İdman.biz

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