29 Апреля 2025
RU

РЕКОРД последних 11 сезонов в чемпионате Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 09:41
23
РЕКОРД последних 11 сезонов в чемпионате Азербайджана

В чемпионате Азербайджана по футболу зафиксирован рекорд последних 11 сезонов.

İdman.biz сообщает, что четыре матча XXXII тура Премьер-лиги Мисли завершились вничью.

Игры "Туран Товуз" - "Шамахы", "Сабаил" - "Араз-Нахчыван" и "Сабах" - "Карабах" завершились со счетом 1:1, а матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" - 2:2. Лишь в игре «Кяпаз» - «Зиря» (0:1) определился победитель.

Последний раз четыре ничьи в одном туре были зафиксированы в сезоне 2013/14.

Четыре из пяти встреч, сыгранных в один и тот же день, 23 февраля 2014 года, завершились вничью. В этот день игры «Карабах» - «Симург» и «Габала» - «Раван» завершились вничбю со счетом 0:0, в матче «Интер» - «Баку» был зафиксирован счет 1:1, а во встрече «АЗАЛ» - «Хазар Лянкяран» - 2:2. «Сумгайыт» победил «Нефтчи» со счетом 2:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

1600-й гол "Нефтчи"
10:40
Азербайджанский футбол

1600-й гол "Нефтчи"

Юбилейный мяч на счету Андрея Штогрина
Прощай, Европа
10:20
Азербайджанский футбол

Прощай, Европа

Об этом стало известно после матча XXXII тура Премьер-лиги
250-я игра в Премьер-лиге
10:09
Азербайджанский футбол

250-я игра в Премьер-лиге

Юбилей капитана "Сумгайыта" совпал с XXXII туром Премьер-лиги
Вагиф Джавадов: "Давно не играли с таким желанием победить"
28 Апреля 23:46
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Давно не играли с таким желанием победить"

Наставник "Сумгайыта" поделился мнением о матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги
Самир Абасов: "Судьи должны были засчитать наш гол"
28 Апреля 23:31
Азербайджанский футбол

Самир Абасов: "Судьи должны были засчитать наш гол"

Главный тренер "Нефтчи" раскритиковал судейство после матча с "Сумгайытом"
"Сумгайыт" и "Нефтчи" не выявили победителя - ВИДЕО
28 Апреля 21:57
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" и "Нефтчи" не выявили победителя - ВИДЕО

В последний игровой день проходит один матч

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо