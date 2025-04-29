РЕКОРД последних 11 сезонов в чемпионате Азербайджана

В чемпионате Азербайджана по футболу зафиксирован рекорд последних 11 сезонов.

İdman.biz сообщает, что четыре матча XXXII тура Премьер-лиги Мисли завершились вничью.

Игры "Туран Товуз" - "Шамахы", "Сабаил" - "Араз-Нахчыван" и "Сабах" - "Карабах" завершились со счетом 1:1, а матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" - 2:2. Лишь в игре «Кяпаз» - «Зиря» (0:1) определился победитель.

Последний раз четыре ничьи в одном туре были зафиксированы в сезоне 2013/14.

Четыре из пяти встреч, сыгранных в один и тот же день, 23 февраля 2014 года, завершились вничью. В этот день игры «Карабах» - «Симург» и «Габала» - «Раван» завершились вничбю со счетом 0:0, в матче «Интер» - «Баку» был зафиксирован счет 1:1, а во встрече «АЗАЛ» - «Хазар Лянкяран» - 2:2. «Сумгайыт» победил «Нефтчи» со счетом 2:0.

İdman.biz