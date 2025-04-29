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Что ждет азербайджанскую команду в Лиге Европы?

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 16:44
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Что ждет азербайджанскую команду в Лиге Европы?

Стало известно, в какую корзину попадет азербайджанская команда в ходе жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы.

İdman.biz сообщает, что наш представитель будет среди несеяных.

Причина этого в том, что у команд, которые имеют шансы на участие в турнире, низкие коэффициенты в клубном рейтинге УЕФА. В настоящее время на место в этом соревновании претендуют три наших команды.

Для этого «Сабаху» необходимо победить «Карабах» в финале кубка. «Зиря» необходимо отстоять второе место и рассчитывать на победу «Карабаха» в финале. Шансы «Араз-Нахчывана» на попадание в Лигу Европы существуют только на бумаге. Представитель региона должен обойти «Зиря» и занять второе место, а в борьбе за кубок рассчитывать на победу агдамской команды.

Коэффициенты всех трех претендентов низкие. У «Зиря» и «Сабаха» эта цифра составляет 4,000. Так как «Араз-Нахчыван» является дебютантом еврокубков, то он довольствуется 3,925 очка, начисленными на основе рейтинга страны. Во всех трех вариантах азербайджанская команда окажется в числе несеяных.

Кстати, в первом квалификационном раунде примут участие 18 команд. Девять из них будут сеяными, остальные - несеяными.

Пока в этот этап прошел только один клуб - «Актобе». Казахстанская команда - одна из несеяных. В эту корзину вместе с азербайджанской командой попадет и представитель Косово. Остальные 15 команд и их корзины пока не известны.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда еврокубков состоится 17 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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