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250-я игра в Премьер-лиге

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 10:09
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250-я игра в Премьер-лиге

Вугар Мустафаев провел свой 250-й матч в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, юбилей капитана «Сумгайыта» совпал с XXXII туром Премьер-лиги Мисли.

Он вышел в стартовом составе на домашний матч против «Нефтчи» (2:2). 31-летний футболист забил два гола в 250 матчах.

Вугар выступал за пять команд Премьер-лиги. Он провел 16 матчей за "Баку", 12 - за "Симург", восемь (один гол) - за "Карабах", 77 (один гол) - за "Зиря" и 137 - за "Сумгайыт". Мустафаев - 77-й футболист в истории чемпионатов страны, сыгравший 250 и более матчей.

Отметим, что его дебют состоялся в сезоне 2013/14. Вугар сыграл в матче «Баку» - «Хазар Лянкяран» (3:0) 22 ноября 2013 года.

İdman.biz

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