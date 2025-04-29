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Прощай, Европа

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 10:20
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Прощай, Европа

«Нефтчи» официально лишился шансов на попадание в еврокубки.

Как сообщает İdman.biz, об этом стало известно после матча XXXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Представитель столицы потерял два важных очка в игре с одноименной командой в Сумгайыте - 2:2. Таким образом, «Нефтчи», занимающий шестое место, не имеет шансов подняться на четвертое. Команда Самира Абасова, набрав 36 очков, отстает от «Туран Товуза» на 13 баллов.

Отметим, что в случае победы чемпиона страны «Карабаха» в Кубке, команда, занявшая четвертое место в Премьер-лиге, получит право на участие в Лиге конференций.

İdman.biz

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