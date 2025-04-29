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1600-й гол "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Апреля 2025 10:40
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1600-й гол "Нефтчи"

«Нефтчи» забил свой 1600-й гол в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, юбилейный мяч на счету Андрея Штогрина.

Он стал автором последнего гола, спасшего его команду от поражения в выездном матче против «Сумгайыта» (2:2) в XXXII туре Премьер-лиги Мисли. Бакинская команда забила свой 1600-й гол в чемпионатах страны, проводимых с 1992 года, в 957-й игре.

Средняя результативность «черно-белых» составляет 1,67. Представитель столицы забил 923 гола дома, 657 - на выезде и 20 - на нейтральных полях.

«Нефтчи» - вторая команда в истории турнира, забившая 1600 и более голов. «Карабах» забил 1606 голов.

Отметим, что свой первый гол в чемпионатах страны «Нефтчи» забил 8 мая 1992 года в матче против «Хазара», другого представителя Сумгайыта. Исторический мяч на счету Юниса Гусейнова.

İdman.biz

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