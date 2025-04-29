Куда идет "Нефтчи"? - Хуже еще не было - АНАЛИТИКА

«Нефтчи», один из старейших футбольных клубов Азербайджана, вновь не примет участия в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что команда, возглавляемая Самиром Абасовым, лишилась возможности участвовать в континентальных турнирах до окончания сезона 2024/25.

Бакинцы не будут выступать в Европе и в сезоне 2025/26. Это произойдет уже второй раз подряд.

Если взглянуть на историю «Нефтчи», то хуже, чем непопадание в еврокубки два сезона подряд, не было. Рекорд для «черно-белых» - отсутствие попадания в континентальные кубки на протяжении двух лет.

Бакинцы до сих пор только однажды потратили впустую два года подряд. В сезонах 2009/10 и 2010/11 места для «Нефтчи» в Европе не нашлось. Этот период стал первой подобной черной полосой в истории клуба.

Антирекорд повторился через 15 лет. Сезоны 2024/25 и 2025/26 для «черно-белых» снова пройдут в черных тонах.

Правда, был еще один такой случай. Однако неправильно списывать сезоны 2002/03 и 2003/04 на пассивность клуба и относить их к неудачным выступлениям. Потому что в период, когда в стране не было футбола, не только «Нефтчи», но и другие азербайджанские команды не допускались к участию в турнирах УЕФА. То есть, этот перерыв произошел не из-за того, что команда не смогла добыть квалификацию.

В целом это будет 10-й случай с 1994 года, когда «Нефтчи» не будет участвовать в континентальных кубках. В двух из этих турниров Азербайджану не разрешили участвовать. «Черно-белые» не смогли пройти квалификацию в восьмой раз в своей истории. Если в двух случаях были серии из двух сезонов (2009/10-2010/11 и 2024/25-2025/26), то в остальных четырех - по одному (1994/95, 1998/99, 2006/07, 2017/18).

«Нефтчи» 22 раза принимал участие в еврокубках. Представитель столицы семь раз выступал в Лиге чемпионов, 11 раз - в Лиге Европы (ранее Кубок УЕФА) и два раза - в Лиге конференций. Два других старта состоялись в ныне несуществующих Кубке обладателей кубков и Кубке Интертото.

«Нефтчи» и еврокубки:

1994/95. Не принимал участия.

1995/96. Кубок Кубков

1996/97. Кубок УЕФА

1997/98. Лига Чемпионов

1998/99. Не принимал участия.

1999/2000. Кубок УЕФА

2000/01. Кубок УЕФА

2001/02. Кубок УЕФА

2002/03. Азербайджан не был допущен.

2003/04. Азербайджан не был допущен.

2004/05. Лига Чемпионов

2005/06. Лига Чемпионов

2006/07. Не принимал участия.

2007/08. Кубок УЕФА

2008/09. Кубок Интертото

2009/10. Не принимал участия.

2010/11. Не принимал участия.

2011/12. Лига Чемпионов

2012/13. Лига Чемпионов

2013/14. Лига Чемпионов

2014/15. Лига Европы

2015/16. Лига Европы

2016/17. Лига Европы

2017/18. Не принимал участия.

2018/19. Лига Европы

2019/20. Лига Европы

2020/21. Лига Европы

2021/22. Лига Чемпионов

2022/23. Лига конференций

2023/24. Лига конференций

2024/25. Не принимал участия.

2025/26. Не принимал участия.

Отметим, что теоретические шансы «Нефтчи» на попадание в еврокубки закончились после вчерашней ничьи (2:2) с «Сумгайытом» в XXXII туре Премьер-лиги Мисли.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz