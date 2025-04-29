Куда идет "Нефтчи"? - Хуже еще не было - АНАЛИТИКА

«Нефтчи», один из старейших футбольных клубов Азербайджана, вновь не примет участия в еврокубках.
İdman.biz сообщает, что команда, возглавляемая Самиром Абасовым, лишилась возможности участвовать в континентальных турнирах до окончания сезона 2024/25.
Бакинцы не будут выступать в Европе и в сезоне 2025/26. Это произойдет уже второй раз подряд.
Если взглянуть на историю «Нефтчи», то хуже, чем непопадание в еврокубки два сезона подряд, не было. Рекорд для «черно-белых» - отсутствие попадания в континентальные кубки на протяжении двух лет.
Бакинцы до сих пор только однажды потратили впустую два года подряд. В сезонах 2009/10 и 2010/11 места для «Нефтчи» в Европе не нашлось. Этот период стал первой подобной черной полосой в истории клуба.
Антирекорд повторился через 15 лет. Сезоны 2024/25 и 2025/26 для «черно-белых» снова пройдут в черных тонах.
Правда, был еще один такой случай. Однако неправильно списывать сезоны 2002/03 и 2003/04 на пассивность клуба и относить их к неудачным выступлениям. Потому что в период, когда в стране не было футбола, не только «Нефтчи», но и другие азербайджанские команды не допускались к участию в турнирах УЕФА. То есть, этот перерыв произошел не из-за того, что команда не смогла добыть квалификацию.
В целом это будет 10-й случай с 1994 года, когда «Нефтчи» не будет участвовать в континентальных кубках. В двух из этих турниров Азербайджану не разрешили участвовать. «Черно-белые» не смогли пройти квалификацию в восьмой раз в своей истории. Если в двух случаях были серии из двух сезонов (2009/10-2010/11 и 2024/25-2025/26), то в остальных четырех - по одному (1994/95, 1998/99, 2006/07, 2017/18).
«Нефтчи» 22 раза принимал участие в еврокубках. Представитель столицы семь раз выступал в Лиге чемпионов, 11 раз - в Лиге Европы (ранее Кубок УЕФА) и два раза - в Лиге конференций. Два других старта состоялись в ныне несуществующих Кубке обладателей кубков и Кубке Интертото.
«Нефтчи» и еврокубки:
1994/95. Не принимал участия.
1995/96. Кубок Кубков
1996/97. Кубок УЕФА
1997/98. Лига Чемпионов
1998/99. Не принимал участия.
1999/2000. Кубок УЕФА
2000/01. Кубок УЕФА
2001/02. Кубок УЕФА
2002/03. Азербайджан не был допущен.
2003/04. Азербайджан не был допущен.
2004/05. Лига Чемпионов
2005/06. Лига Чемпионов
2006/07. Не принимал участия.
2007/08. Кубок УЕФА
2008/09. Кубок Интертото
2009/10. Не принимал участия.
2010/11. Не принимал участия.
2011/12. Лига Чемпионов
2012/13. Лига Чемпионов
2013/14. Лига Чемпионов
2014/15. Лига Европы
2015/16. Лига Европы
2016/17. Лига Европы
2017/18. Не принимал участия.
2018/19. Лига Европы
2019/20. Лига Европы
2020/21. Лига Европы
2021/22. Лига Чемпионов
2022/23. Лига конференций
2023/24. Лига конференций
2024/25. Не принимал участия.
2025/26. Не принимал участия.
Отметим, что теоретические шансы «Нефтчи» на попадание в еврокубки закончились после вчерашней ничьи (2:2) с «Сумгайытом» в XXXII туре Премьер-лиги Мисли.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz