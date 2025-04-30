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АФФА наказала клубы

Азербайджанский футбол
Новости
30 Апреля 2025 12:17
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АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждены события XXXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

26 апреля во время матча XXXII тура между командами «Кяпаз» и «Зиря» Премьер-лиги Мисли болельщики клуба «Кяпаз» допустили массу оскорбительных высказываний в адрес судей. Это произошло в третий раз в этом сезоне, в связи с чем клуб «Кяпаз» оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);

Клуб «Сабаил» оштрафован на 700 манатов за получение желтых карточек четырьмя игроками команды в XXXII туре Премьер-лиги Мисли 27 апреля в матче с «Араз-Нахчываном» (статья 37);

Клуб «Сабах» оштрафован на 800 манатов за выход постороннего лица на поле после окончания матча «Сабах» - «Карабах» в XXXII туре Премьер-лиги Мисли 27 апреля (статья 51.2);

Клуб «Карабах» оштрафован на 1500 манатов за использование пиротехнических средств болельщиками клуба после окончания матча XXXII тура «Сабах» - «Карабах» в Премьер-лиге Мисли 27 апреля (статья 52.2);

İdman.biz

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