Признание вратаря "Кяпаза": "Это был справедливый результат" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с вратарем «Кяпаза» Рожерио Сантосом.

- «Кяпаз» проиграл «Зиря» в последнем туре. Интересно, что «Кяпаз» в 2025 году не проигрывал дома. Вы даже сыграли вничью с «Карабахом». Что произошло в матче с «Зиря»?

- «Зиря» отлично проводит сезон. Они были лучше нас. В игре нам не удалось создать ни одного голевого момента. Так что, на мой взгляд, был зафиксирован справедливый результат.

- Вы, наверное, с волнением смотрели матч «Сабаил» - «Араз-Нахчыван» после поражения от «Зиря»? Ведь если бы «Сабаил» победил, разница в очках с «Кяпазом» составила бы пять...

- Честно говоря, я не смотрел игру. Поэтому не смогу высказать свое мнение.

- Ваш соперник в следующем туре - «Нефтчи». Вы проиграли им в кубковом матче. Рассматриваете ли вы эту встречу как реванш? Борьба за попадание в еврокубки для «Нефтчи» уже завершена. Думаете, они будут злыми?

- Все игры разные. Да, мы проиграли им в кубке. Но выиграли две игры в чемпионате. И на этот раз будем играть на победу.

- «Кяпаз» может остаться в Премьер-лиге по итогам следующего тура. Если команда победит «Нефтчи», а «Сабаил» проиграет «Шамахы», вы останетесь в Премьер-лиге. Как думаете, произойдет ли это в предстоящем туре?

- Честно говоря, нас интересует только наша собственная игра. Конечно, мы должны победить. Мы работаем ради этого. Единственное, что имеет значение - это мы сами. Сейчас готовимся. Будем усердно работать, чтобы победить.

- С приходом нового спонсора в новом сезоне ожидается, что «Кяпаз» станет более амбициозным. Ваш новый стадион также будет введен в эксплуатацию. Если команда будет бороться за еврокубки и станет более амбициозной, вы бы хотели остаться в «Кяпазе»?

- Я сосредоточен только на нашем выступлении в этом сезоне. Очень хочу, чтобы «Кяпаз» остался в Премьер-Лиге. Сейчас будущее не имеет значения. Для нас важен сегодняшний день. Посмотрим, что произойдет в будущем.

- В прошлом туре оформилось чемпионство «Карабаха». Для вас это, вероятно, не было неожиданностью. В целом, каково ваше мнение о «Карабахе»? Как вы думаете, почему он такой сильный?

- Всем известно, что «Карабах» - сильнейшая команда Премьер-лиги. У них отличные игроки. Они также находятся в лучшем финансовом положении, чем другие команды. Играть против них действительно нелегко.

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