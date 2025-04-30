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На краю пропасти

Азербайджанский футбол
Аналитика
30 Апреля 2025 16:21
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На краю пропасти

XXXIII тур на этой неделе может определить название команды, которая покинет Премьер-лигу Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что «Сабаил», занимающий последнее место в турнирной таблице, находится на краю пропасти.

Команда, возглавляемая Эльвином Мамедовым, рискует потерять место в элите нашего футбола за три тура до конца сезона. «Сабаил» может отложить возвращение в Первую лигу до следующих туров. Набрав 21 очко за четыре тура до финиша чемпионата, представитель столицы отстает от «Кяпаза» на семь баллов, а от «Сумгайыта» - на девять.

Только победа

«Сабаил» примет «Шамахы» третьего мая. Необходима только победа, чтобы избежать опасности оказаться единственной командой, вылетевшей в Первую лигу, хотя бы на один тур. Если «Сабаил» наберет три очка в Шамахы, то сохранит свои надежды до следующего тура. Если бакинская команда потеряет очки на выезде, ей придется ждать матчей, которые состоятся четвертого мая.

Даже если в Шамахы будет ничья...

В этом туре на выезде сыграет не только «Сабаил», но и «Сумгайыт» с «Кяпазом», которые не полностью избавились от угрозы вылета. Оба последних будут гостями именитых соперников. Сумгайытская команда попытается добыть очки в выездном матче с «Карабахом», а представитель Гянджи - в поединке с «Нефтчи». Если «Сабаил» сыграет вничью, «Сумгайыт» не проиграет, а «Кяпаз» победит, то первые забронируют за собой последнее место.

Боль поражения

Проигрыш «Сабаила» ​​в Шамахы пойдет на пользу «Сумгайыту». Тогда команда Вагифа Джавадова обеспечит себе прописку в Премьер-лиге до своей игры. А «Кяпаз», чтобы сделать то же самое, должен победить. Одним словом, если гянджинская и шамахинская команды победят, «Сабаил» может начинать строить планы на новый сезон в Первой лиге. Потому что эти результаты сделают «моряков» последними вне зависимости от результатов в последних турах.

Отметим, что «Сабаил» выступает в Премьер-лиге с сезона 2017/18.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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