Бахлул Мустафазаде вернется в "Габалу"? - ЭКСКЛЮЗИВ - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» прокомментировал информацию о том, что футболист команды Бахлул Мустафазаде будет арендован «Габалой».

Пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев в беседе с İdman.biz опроверг эту новость.

Он подчеркнул, что информация о том, что Бахлул покинет «Карабах» этим летом, не соответствует действительности. Гаджиев отметил, что вопрос аренды защитника в «Габалу» не стоит на повестке дня.

Отметим, что ожидалось, что Бахлул, контракт которого с «Карабахом» действует до лета 2027 года, будет отдан в аренду в «Габалу», где он ранее играл.

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14:03

Футболист сборной Азербайджана и «Карабаха» Бахлул Мустафазаде покинет агдамскую команду.

Согласно информации, полученной İdman.biz, 28-летний защитник в межсезонье перейдет в «Габалу».

Мустафазаде, контракт которого с агдамским клубом рассчитан до 2027 года, будет отдан в аренду «красно-черным». Бахлул проведет сезон 2025/26 в "Габале", воспитанником которой является.

İdman.biz