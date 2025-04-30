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Футболист "Карвана": "Мы заслуживаем играть в Премьер-лиге"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Апреля 2025 11:02
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Футболист "Карвана": "Мы заслуживаем играть в Премьер-лиге"

«Мы заслуживаем играть в Премьер-лиге».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Карвана» Ибрагим Гадирзаде.

26-летний полузащитник рассказал о том, как команда из Евлаха завоевала путевку в Премьер-лигу. Он отметил, что атмосфера в команде на высоком уровне:

«Руководство занимается вопросами, связанными с лицензией. Насколько мне известно, серьезных проблем с этим пока нет. Надеюсь, все будет хорошо. Мы очень довольны. «Карван» много лет не играл в Премьер-лиге. Радость футболиста длится день-два. После этого сразу начинаешь думать о следующей игре. Евлахские болельщики тоже очень довольны. Они поздравляют нас с выходом в Премьер-лигу и поддерживают».

Полузащитник подчеркнул, что они серьезно готовятся к следующему матчу всей командой:

«Сезон еще не закончен, наши игры продолжаются. Хотим завершить турнир на более высоком месте. Второго мая у нас игра с «Габалой». Сейчас мы сосредоточены на этой встрече. Поскольку будем играть дома, хотим порадовать наших болельщиков. Наша цель - второе место, и мы будем бороться за него до конца».

Гадирзаде, контракт которого с «Карваном» истекает в конце июня, хочет играть за евлахскую команду и в следующем сезоне:

«После окончания сезона, если руководство клуба проявит доверие и сделает мне предложение, я хотел бы остаться и помочь своей команде. Я считаю, что могу играть в Премьер-лиге».

Отметим, что «Карван» обеспечил себе место в тройке лидеров и попадание в Премьер-лигу Мисли после XXIII тура Первой лиги.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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