Футболист "Карвана": "Мы заслуживаем играть в Премьер-лиге"

«Мы заслуживаем играть в Премьер-лиге».
Об этом İdman.biz заявил футболист «Карвана» Ибрагим Гадирзаде.
26-летний полузащитник рассказал о том, как команда из Евлаха завоевала путевку в Премьер-лигу. Он отметил, что атмосфера в команде на высоком уровне:
«Руководство занимается вопросами, связанными с лицензией. Насколько мне известно, серьезных проблем с этим пока нет. Надеюсь, все будет хорошо. Мы очень довольны. «Карван» много лет не играл в Премьер-лиге. Радость футболиста длится день-два. После этого сразу начинаешь думать о следующей игре. Евлахские болельщики тоже очень довольны. Они поздравляют нас с выходом в Премьер-лигу и поддерживают».
Полузащитник подчеркнул, что они серьезно готовятся к следующему матчу всей командой:
«Сезон еще не закончен, наши игры продолжаются. Хотим завершить турнир на более высоком месте. Второго мая у нас игра с «Габалой». Сейчас мы сосредоточены на этой встрече. Поскольку будем играть дома, хотим порадовать наших болельщиков. Наша цель - второе место, и мы будем бороться за него до конца».
Гадирзаде, контракт которого с «Карваном» истекает в конце июня, хочет играть за евлахскую команду и в следующем сезоне:
«После окончания сезона, если руководство клуба проявит доверие и сделает мне предложение, я хотел бы остаться и помочь своей команде. Я считаю, что могу играть в Премьер-лиге».
Отметим, что «Карван» обеспечил себе место в тройке лидеров и попадание в Премьер-лигу Мисли после XXIII тура Первой лиги.
Айтадж Сахяд
İdman.biz