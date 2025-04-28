"Нефтчи" перед "шлагбаумом": мечта о Европе будет "похоронена" в Сумгайыте?

Сегодня завершится XXXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в последний день тура «Сумгайыт» примет «Нефтчи».

Матч, который пройдет на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде, может положить конец мечте бакинской команды о попадании в еврокубки. Правда, шансов на попадание в Лигу конференций у «черно-белых» и так почти ноль. Но Самир Абасов и его команда все еще сохраняют свои шансы на бумаге, надеясь на чудо.

Путь в Европу столичному представителю откроется только в том случае, если он займет четвертое место в чемпионате, а «Карабах» выиграет кубок. Но для этого «Нефтчи» нужно пять побед в пяти последних играх и подряд неудачи соперников.

Команда Абасова официально потеряет шансы на четвертое место, если потеряет очки. Ведь «черно-белые» с 35 баллами на данный момент отстают от «Туран Товуза» на 14 очков.

Очки, которые будут потеряны сегодня в Сумгайыте, официально похоронят мечту «Нефтчи» о еврокубках. Чтобы продлить свои шансы хотя бы до следующего тура, бакинской команде необходимо преодолеть сегодняшний «шлагбаум».

Отметим, что игра «Сумгайыт» - «Нефтчи» начнется в 20:00.

Вугар Хейруллаев

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