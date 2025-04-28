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Битва за серебряную медаль в Зиря

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 12:31
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Битва за серебряную медаль в Зиря

На этой неделе может стать известен обладатель еще одной награды сезона Премьер-лиги Мисли 2024/25.

İdman.biz сообщает, что после XXXII тура, в котором «Карабах» завоевал золотую медаль, серебряная медаль также близка к тому, чтобы обрести своего обладателя.

Возможно, что команда, которая займет второе место, определится уже в XXXIII туре. У «Зиря», которая отстает в турнирной таблице только от «Карабаха» с 64 очками, есть хорошие шансы сохранить свои позиции.

Команда Рашада Садыхова опережает занимающий третье место «Араз-Нахчыван» на 10 баллов. Для того чтобы «Зиря» закрепила за собой серебро, ей достаточно сохранить это преимущество после XXXIII тура. Хватит даже разницы в девять очков.

Тогда «орлы» займут второе место за три тура до конца. Даже если за три тура до конца разница в очках составит девять, большая разница в количестве побед обеспечит медаль «Зиря».

В стартовом матче XXXIII тура команда Садыхова примет на своем поле «Туран Товуз».

Правда, гости тоже борются за награды и попадание в еврокубки. Но бакинцы, находящиеся в хорошей форме, выйдут на домашний матч с мыслью о серебре. Если «Зиря» победит, то завоюет серебряную медаль во второй раз подряд, независимо от результатов других матчей.

Не исключено, что столичный представитель может завоевать серебро и без побед. Если «Зиря» сыграет вничью или проиграет, взоры представителей команды обратятся на Liv Bona Dea Arena. Днем позже, третьего мая, представитель Нахчывана, который примет «Сабах», официально распрощается с мечтой о серебре, если не победит. Короче говоря, для того, чтобы «Зиря» завоевала серебро, либо она сама должна победить, либо «Араз-Нахчыван» должен потерять очки. Одного из этих двух условий будет достаточно для определения судьбы второго места.

Отметим, что матч «Зиря» - «Туран Товуз», который состоится второго мая, начнется в 20:00, а игра «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - на следующий день в 19:30.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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