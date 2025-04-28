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"Нефтчи" сыграет в Сумгайыте

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 09:58
5
"Нефтчи" сыграет в Сумгайыте

Сегодня завершится XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в последний игровой день состоится один матч.

«Сумгайыт» примет «Нефтчи». Встреча пройдет на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 2-4 мая.

Премьер-лига Мисли
XXXII тур
28 апреля (понедельник)
20:00. «Сумгайыт» – «Нефтчи»
Главный арбитр: Фарид Гаджиев
Городской стадион Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

32

24

5

3

78-19

77

2

Зиря

32

20

4

8

55-26

64

3

Араз-Нахчыван

32

14

11

6

32-54

54

4

Туран Товуз

32

12

13

7

39-36

49

5

Сабах

32

8

16

8

44-43

40

6

Нефтчи

31

8

11

12

30-43

35

7

Шамахы

32

9

8

15

30-40

35

8

Сумгайыт

31

8

5

20

25-46

29

9

Кяпаз

32

7

6

19

25-56

28

10

Сабаил

32

4

9

19

23-50

21

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») - по 10.

İdman.biz

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