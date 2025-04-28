"Нефтчи" сыграет в Сумгайыте

Сегодня завершится XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в последний игровой день состоится один матч.
«Сумгайыт» примет «Нефтчи». Встреча пройдет на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде.
Отметим, что матчи следующего тура пройдут 2-4 мая.
Премьер-лига Мисли
XXXII тур
28 апреля (понедельник)
20:00. «Сумгайыт» – «Нефтчи»
Главный арбитр: Фарид Гаджиев
Городской стадион Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Карабах
|
32
|
24
|
5
|
3
|
78-19
|
77
|
2
|
Зиря
|
32
|
20
|
4
|
8
|
55-26
|
64
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
32
|
14
|
11
|
6
|
32-54
|
54
|
4
|
Туран Товуз
|
32
|
12
|
13
|
7
|
39-36
|
49
|
5
|
Сабах
|
32
|
8
|
16
|
8
|
44-43
|
40
|
6
|
Нефтчи
|
31
|
8
|
11
|
12
|
30-43
|
35
|
7
|
Шамахы
|
32
|
9
|
8
|
15
|
30-40
|
35
|
8
|
Сумгайыт
|
31
|
8
|
5
|
20
|
25-46
|
29
|
9
|
Кяпаз
|
32
|
7
|
6
|
19
|
25-56
|
28
|
10
|
Сабаил
|
32
|
4
|
9
|
19
|
23-50
|
21
Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») - по 10.
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