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Президент "Карабаха": "Гурбанов знает, что я всегда за ним"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 00:37
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Президент "Карабаха": "Гурбанов знает, что я всегда за ним"

Карабах» за четыре тура до финиша Мисли Премьер-лиги обеспечил себе очередное чемпионство.

Как сообщает İdman.biz, после матча с «Сабахом» (1:1) президент клуба Тахир Гезаль ответил на вопросы журналистов.

Руководитель «Карабаха» подчеркнул, что стал свидетелем красивой и зрелищной игры:
«Когда счёт сравнялся, мы немного переживали. "Сабах" — очень хорошая команда. В финале Кубка ожидаю великолепный матч. Знаю, что "Сабах" будет готовиться очень серьёзно, ведь для них это единственный путь в еврокубки».

Тахир Гёзаль отметил, что у него отличное взаимопонимание с главным тренером Гурбаном Гурбановым:
«После финала Кубка с "Сабахом" у меня состоится встреча с нашим главным тренером. Мы обсудим вопросы новых трансферов. Гурбан Гурбанов прекрасно знает, что я, как президент, всегда стою за ним».

Президент «Карабаха» также прокомментировал участие команды в Лиге чемпионов УЕФА:
«Выступление в Лиге чемпионов — это радостное событие. Будем ждать результаты жеребьёвки. В прошлом году нам достались очень сложные соперники. Посмотрим, кто будет в этом году».

İdman.biz

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