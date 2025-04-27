Гурбан Гурбанов о чемпионстве: "Главное — сохранить желание и обновить команду"

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с «Сабахом» (1:1) в 32-м туре Мисли Премьер-лиги, которая принесла агдамскому клубу досрочное чемпионство за четыре тура до конца сезона, сообщает İdman.biz.

«Хочу поздравить своих футболистов. После года тяжёлой работы они добились успеха. Это меня радует. Очень важно, что футболисты сохраняют желание. И в этом сезоне я снова в этом убедился», — отметил Гурбанов, поблагодарив также болельщиков за поддержку.

Отвечая на вопрос о сдержанных эмоциях команды после завоевания титула, Гурбанов подчеркнул:

«Как бы много ни было чемпионств, важно поддерживать футболистов в таком настрое. Без их желания трудно сохранить этот темп. Для меня главное — это поле, а на поле я увидел желание своих игроков».

Тренер объяснил, почему в матче против «Сабаха» на поле вышли в основном футболисты, которые реже появлялись в основе.

«Мы полностью поменяли состав. Стартовый состав был совершенно другим по сравнению с предыдущим матчем. Я хотел поберечь основных игроков. После усталости восстановление проходит очень медленно. Но даже "второй состав" справился с задачей», — отметил Гурбанов.

Говоря о возможных изменениях в команде летом, наставник подчеркнул, что кардинальных перестроек не планируется:

«Кардинальные изменения — звучит тяжеловато. Мне не хочется расставаться с футболистами, с которыми я работал. Но если появится шанс вдохнуть в команду новую жизнь, мы его обязательно используем».

Гурбанов также подтвердил, что работа над трансферами уже началась:

«Есть футболисты, которых я присмотрел. Но привезти игроков сюда становится всё сложнее. Тем не менее, мы планируем пригласить 5–6 новичков, если всё сложится удачно», — добавил он.

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