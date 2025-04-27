Чемпионский конвейер Гурбана Гурбанова: 11-й триумф в Премьер-лиге Азербайджана

Гурбан Гурбанов в 11-й раз завоевал титул чемпиона Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, все эти титулы 53-летний специалист выиграл во главе «Карабаха», обновив собственный рекорд.

Гурбанов завоевал все свои чемпионства за последние 12 лет. 11-й титул был обеспечен в 32-м туре сезона Мисли Премьер-лиги.

Ранее Гурбанов приводил «Карабах» к чемпионству в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

Всего 11 тренеров выигрывали золотые медали чемпионата Азербайджана.

Агасалим Мирджавадов — 5 чемпионств: 1993, 1999/2000, 2000/01, 2004/05, 2006/07.

Казбек Туаев (1993/94, 1995/96, 1996/97, 2003/04) — четыре чемпионства,

Мехман Аллахвердиев (1994/95, 1997/98, 1998/99) и Боюкага Гаджиев (2005/06, 2011/12, 2012/13) — по три чемпионства.

Ахмед Алескеров (1992), Валентин Ходукин (2007/08), Гьоко Хаджиевский (2008/09), Каха Цхададзе (2009/10), Ариф Асадов (2010/11) и Самир Абасов (2020/21) выигрывали чемпионство по одному разу.

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