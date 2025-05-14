АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждены события XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Клуб «Сабах» оштрафован на 500 манатов за нарушение требований регламента в матче с «Шамахы» в XXXIV туре Премьер-лиги Мисли девятого мая (статья 70.1);

Клуб «Кяпаз» оштрафован на 700 манатов за получение шестью игроками команды желтых карточек в матче XXXIV тура Премьер-лиги Мисли с «Сумгайытом» 11 мая (статья 37);

Во время матча XXXIV тура Премьер-лиги Мисли «Кяпаз» - «Сумгайыт» болельщики хозяев допустили массу оскорбительных заявлений в адрес команды соперника. Это случилось в четвертый раз в текущем сезоне. Клуб «Кяпаз» оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);

Клуб «Кяпаз» оштрафован на 1500 манатов за использование пиротехнических средств болельщиками команды после окончания матча XXXIV тура Премьер-лиги Мисли 11 мая (статья 52.2);

11 мая на 89-й минуте матча XXXIV тура Премьер-лиги Мисли «Кяпаз» - «Сумгайыт» игроку под номером 94 гостевой команды Рашаду Азизли за агрессивное поведение была показана прямая красная карточка. В связи с этим он дисквалифицирован на четыре матча, включая две игры условно, а клуб «Сумгайыт» оштрафован на 3000 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца (статья 40.3, 32);

11 мая на 89-й минуте матча XXXIV тура Премьер-лиги Мисли «Кяпаз» - «Сумгайыт» игроку гостевой команды под номером 6 Вугару Мустафаеву за агрессивное поведение была показана прямая красная карточка. В связи с этим он дисквалифицирован на четыре матча, включая две игры условно. Клуб «Сумгайыт» оштрафован на 3000 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца (статья 40.3, 32).

İdman.biz